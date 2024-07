Un grave incidente ha scosso la tranquillità dell’altopiano di Verteglie, situato nel comune di Montella, in provincia di Avellino. Un sessantenne, residente in provincia di Caserta, è brutalmente attaccato da un toro ed è ora ricoverato all’ospedale “Moscati” di Avellino a causa delle gravi ferite riportate. La vittima aveva raggiunto la località turistica insieme alla sua famiglia nelle prime ore della mattina per trascorrere una domenica di relax. Tuttavia, la giornata ha preso una svolta tragica quando, mentre si trovava in una zona tra l’area pic-nic e un sentiero di montagna, l’uomo è stato improvvisamente assalito alle spalle da un toro. L’animale lo ha colpito con tale forza da farlo sbalzare a diversi metri di distanza.

Immediatamente, i presenti hanno allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto e il personale medico ha provveduto al trasferimento d’urgenza dell’uomo all’ospedale “Moscati” di Avellino. Le sue condizioni sono giudicate gravi, e attualmente si trova sotto stretta osservazione medica.

Le autorità locali, rappresentate dai carabinieri, hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. Si cerca di comprendere come il toro sia riuscito ad avvicinarsi alla zona frequentata dai turisti e se vi siano state delle negligenze nella gestione dell’area. Le prime ipotesi suggeriscono che l’animale potrebbe essere sfuggito al controllo dei proprietari, ma tutte le possibilità sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Questo drammatico evento ha suscitato profonda preoccupazione tra gli abitanti della zona e tra i turisti che frequentano l’altopiano di Verteglie, noto per la sua bellezza naturale e per essere una meta apprezzata per le attività all’aperto. Le autorità locali stanno ora valutando misure aggiuntive per garantire la sicurezza dei visitatori e prevenire il ripetersi di simili episodi.