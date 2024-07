I carabinieri hanno arrestato Vincenzo Allocca, un uomo di 51 anni già noto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga nella zona. Durante la perquisizione dell’abitazione di Allocca, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 10 piante di marijuana, con altezze variabili tra un metro e due metri e 80 centimetri. Inoltre, sono stati trovati 560 grammi della stessa sostanza già essiccata e pronta all’uso. La quantità di marijuana rinvenuta indica chiaramente l’intento di spaccio, configurando un quadro di coltivazione e detenzione illecita.

Dettagli dell’Operazione

L’operazione è scattata a seguito di indagini che hanno portato i carabinieri a sospettare dell’attività illecita condotta da Allocca. La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti, permettendo di sequestrare una quantità significativa di droga destinata al mercato locale.

Conseguenze Legali

Vincenzo Allocca, attualmente in stato di arresto, è in attesa di giudizio. Le accuse a suo carico includono la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti con l’aggravante del fine di spaccio, reati che in Italia comportano severe pene detentive. La sua posizione, già compromessa dai precedenti penali, potrebbe aggravarsi ulteriormente in sede giudiziaria.

Impatto sulla Comunità

L’arresto di Allocca rappresenta un importante successo delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga a Somma Vesuviana e nelle aree circostanti. La comunità locale, spesso colpita dai problemi legati alla diffusione delle sostanze stupefacenti, ha accolto positivamente la notizia, vedendo in questa operazione un passo verso una maggiore sicurezza e legalità.