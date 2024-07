Non si arrestano le attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri nell’area stabiese, che continuano a portare alla luce reati di diversa natura, dal traffico di stupefacenti all’occupazione abusiva delle spiagge.

Controlli sulle Spiagge del Litorale

Grazie alla preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale, i militari hanno passato al setaccio le porzioni demaniali della costa. In questo contesto, un 63enne del posto è stato denunciato per aver avviato un’attività abusiva di noleggio di lettini e ombrelloni. Durante l’operazione sono stati sequestrati 16 lettini, 4 sdraio, 15 ombrelloni, sedie di plastica e un gabbiotto utilizzato come punto cassa e bar. L’uomo dovrà rispondere di occupazione abusiva di spazio demaniale e il materiale sequestrato è stato affidato alla polizia municipale.

Traffico di Stupefacenti

Parallelamente, i controlli sul territorio hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti coltivate in area demaniale. Nel rione Savorito, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, insieme a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato un 44enne del posto, Ciro Gargiulo, per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione, i militari hanno rinvenuto 100 bustine di marijuana e 33 dosi di cocaina. L’uomo è finito in carcere, in attesa di giudizio.

Sequestro di Piantagioni di Cannabis

A Gragnano, in località Fondica, un’altra piantagione è stata sequestrata. Sono state rinvenute 87 piante di cannabis in un’area demaniale, che sono state campionate e poi distrutte. Questa scoperta rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, che rimane una delle principali preoccupazioni delle forze dell’ordine nella regione.