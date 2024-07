Tra venerdì e sabato, una notte da incubo ha sconvolto la vita di una donna di 45 anni, di origini brasiliane, ospite in un affittacamere sul litorale di Capaccio Paestum. La vittima ha subito una serie di violenze e tentativi di aggressione che l’hanno lasciata profondamente scioccata e ferita.

L’Accaduto

Secondo quanto riportato dalla donna, la serata era iniziata in modo tranquillo. Dopo aver trascorso del tempo in compagnia di amici per un party nella sua stanza, la comitiva si è salutata intorno alle 3 del mattino. Poco dopo, qualcuno ha bussato alla porta. La donna, pensando che uno dei suoi amici avesse dimenticato qualcosa, ha aperto la porta, solo per trovarsi di fronte a uno sconosciuto.

L’aggressore ha immediatamente afferrato la vittima per il collo, picchiandola e derubandola di soldi e del cellulare. La donna ha tentato di opporre resistenza e urlare per attirare l’attenzione, riuscendo così a divincolarsi dall’aggressore, che nel frattempo aveva anche tentato di violentarla. L’aggressore, di fronte alla tenace resistenza della donna e ai suoi urli, ha infine deciso di fuggire, approfittando del buio per dileguarsi.

I Soccorsi e le Indagini

La donna, insanguinata e profondamente scioccata, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno medicata. I carabinieri della stazione di Capaccio Paestum, coordinati dalla Compagnia di Agropoli sotto la direzione del capitano Giuseppe Colella, sono intervenuti immediatamente dopo la richiesta di aiuto. Gli investigatori, guidati dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, stanno ora cercando l’aggressore, che è riuscito ad allontanarsi indisturbato dalla struttura situata lungo via Poseidonia, alla Laura di Capaccio Paestum.

La Ricerca dell’Aggressore

Le forze dell’ordine hanno avviato una caccia all’uomo per rintracciare l’aggressore e portarlo davanti alla giustizia. Le indagini sono in corso e includono la raccolta di testimonianze e l’analisi di eventuali registrazioni video della zona, che potrebbero fornire indizi utili per identificare e arrestare il colpevole.