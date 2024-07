Momenti di grande apprensione si sono vissuti questa mattina nel centro di Futani a causa di una fuga di gas che ha messo in allerta l’intera comunità. L’episodio si è verificato in una palazzina situata in via Mons. Forte, una zona centrale e densamente popolata. Il forte odore di gas ha allarmato i residenti della zona, che hanno immediatamente contattato i vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Le squadre di emergenza sono giunte rapidamente sul posto, accertando che la perdita proveniva da un bombolone a servizio delle abitazioni. La diffusione del gas ha generato grande preoccupazione tra i vicini, soprattutto perché nella stessa palazzina si trovano un minimarket e una macelleria, solitamente molto frequentati nelle prime ore del mattino.

I vigili del fuoco, indossati i caschi e prese le dovute precauzioni, hanno lavorato con prontezza e professionalità per individuare e bloccare la fonte della perdita. La situazione è risolta senza incidenti e l’area è messa in sicurezza, permettendo ai residenti e ai commercianti di tirare un sospiro di sollievo.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti durante l’operazione e nessun danno è stato riportato alle strutture circostanti. La tempestiva segnalazione dei residenti e l’efficace intervento dei vigili del fuoco hanno evitato conseguenze potenzialmente disastrose.

L’evento ha comunque evidenziato l’importanza di mantenere alti standard di sicurezza nelle abitazioni e nei locali commerciali, soprattutto in presenza di impianti a gas. Le autorità locali hanno ribadito la necessità di effettuare regolari controlli e manutenzioni per prevenire simili incidenti in futuro.

Intanto, la comunità di Futani ringrazia i vigili del fuoco per il loro pronto intervento e la professionalità dimostrata, che hanno permesso di evitare il peggio in una situazione di grande pericolo.