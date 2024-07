Con l’arrivo di agosto 2024, le pensioni INPS registreranno un aumento, risultato di una serie di provvedimenti messi in atto dal governo. Questo articolo mira a fare chiarezza sugli aumenti, sui benefici per i pensionati e su chi ha diritto agli arretrati.

Cause dell’Aumento

L’aumento delle pensioni INPS di agosto 2024 è dovuto a vari fattori, tra cui:

Tagli del cuneo fiscale: Una misura per ridurre il peso delle tasse sul reddito dei pensionati.

Nuove fasce di reddito post-riforma IRPEF: La riforma dell’IRPEF ha modificato le aliquote fiscali, influenzando l’importo netto delle pensioni.

Aumento del 5,4% per il 2024: Questo incremento è stato introdotto per compensare l’inflazione basata sull’aumento medio dei prezzi del 2023.

Chi Ha Diritto agli Arretrati?

Gli arretrati spettano ai pensionati che hanno avuto diritto agli aumenti ma non li hanno ancora ricevuti. La quattordicesima mensilità, ad esempio, viene corrisposta solo a determinati pensionati, e coloro che non l’hanno ricevuta potrebbero avere diritto agli arretrati.

Benefici di Agosto 2024

Il beneficio principale che scatterà ad agosto 2024 riguarda l’aumento dell’assegno delle pensioni. Questo incremento varia in base allo scaglione IRPEF di appartenenza del pensionato.

Nuovi Scaglioni IRPEF

Ecco le nuove fasce di reddito e le aliquote IRPEF:

Fino a 15.000 euro: Aliquota stabile al 23%.

Tra 15.001 e 28.000 euro: Riduzione dell’aliquota dal 25% al 23% nel 2024.

Tra 28.001 e 50.000 euro: Aliquota invariata al 35%.

Oltre 50.001 euro: Aliquota stabile al 43%.

Aumento Effettivo delle Pensioni

La tabella INPS mostra gli aumenti delle pensioni calcolati in base agli scaglioni IRPEF. L’incremento mensile varia da 12 euro a circa 20 euro, grazie al taglio del cuneo fiscale. Sebbene l’aumento possa sembrare modesto, rappresenta comunque un beneficio tangibile per i pensionati.

L’aumento delle pensioni INPS ad agosto 2024 è una misura importante per supportare i pensionati italiani, in particolare alla luce dell’inflazione. Chi ha diritto agli arretrati dovrebbe verificare attentamente la propria situazione per assicurarsi di ricevere tutti i benefici spettanti. Con le nuove fasce di reddito e le modifiche alle aliquote IRPEF, i pensionati possono aspettarsi un piccolo ma significativo aumento del loro assegno pensionistico mensile.