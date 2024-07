Con l’arrivo di agosto, si avvicina anche la data dei pagamenti delle pensioni erogate dall’INPS, inclusa la pensione di invalidità con un cambiamento negli importi. Questo beneficio economico viene erogato nei primi giorni del mese, come di consueto. Vediamo in dettaglio le informazioni sui pagamenti delle pensioni di invalidità per il mese di agosto 2024, le date e gli importi attesi.

Per il mese di agosto 2024, l’INPS ha stabilito che il pagamento delle pensioni avverrà giovedì 1° agosto 2024, il primo giorno bancabile del mese ma bisognerà tenere d’occhio gli importi. In questa data saranno accreditate le pensioni di invalidità, le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità. L’accredito sul conto corrente o sul libretto postale seguirà le tempistiche previste dal singolo istituto bancario o postale del titolare della pensione.

Per chi preferisce ritirare personalmente la pensione presso gli uffici postali, è necessario rispettare un calendario basato sull’ordine alfabetico del proprio cognome. Le date per il ritiro sono solitamente le seguenti, con possibili variazioni in base al numero di abitanti del Comune: il 1° agosto per i cognomi dalla A alla B, il 2 agosto per quelli dalla C alla D, il 3 agosto per i cognomi dalla E alla K, il 5 agosto per quelli dalla L alla O, il 6 agosto per i cognomi dalla P alla R e il 7 agosto per quelli dalla S alla Z.

Nel mese di agosto 2024, molti pensionati vedranno un aumento dell’assegno delle pensioni grazie al riconoscimento degli arretrati che modificheranno gli importi. Tuttavia, per chi percepisce la pensione di invalidità, non sono previsti aumenti per questo mese. L’importo della pensione di invalidità resterà invariato a 333,33 euro. Gli invalidi totali che beneficiano dell’incremento al milione continueranno a ricevere 735 euro al mese.

Un aumento concreto della pensione di invalidità è previsto per gennaio 2025, quando avverrà la rivalutazione annuale basata sull’inflazione e il caro prezzi. Attualmente, si prevede un aumento di circa l’1,6%. Questo significa che l’assegno mensile aumenterà di circa 5,33 euro, portando l’importo totale a 338,66 euro al mese. Sebbene non sia un aumento considerevole, rappresenta comunque un adeguamento necessario per contrastare l’inflazione.

I pagamenti delle pensioni di invalidità per agosto 2024 sono imminenti, con la data stabilita per il 1° agosto e mentre molti pensionati riceveranno un incremento degli importi grazie agli arretrati, per chi percepisce la pensione di invalidità non ci saranno variazioni nell’importo mensile. Si prevede un aumento a partire da gennaio 2025, che porterà l’assegno mensile a 338,66 euro. È fondamentale che i beneficiari siano a conoscenza delle date di pagamento e degli importi per pianificare al meglio le loro finanze.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS o contattare il servizio clienti dell’istituto.