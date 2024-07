Nel pomeriggio di ieri un uomo di 57 anni di Castellammare di Stabia è stato arrestato per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio è avvenuto presso l’Ospedale San Leonardo, dove un agente del Commissariato di Castellammare di Stabia, in servizio al posto di polizia del nosocomio, è intervenuto in seguito a delle urla provenienti dal pronto soccorso.

L’Intervento della Polizia

L’agente, allertato dalle grida, è accorso immediatamente nella sala del pronto soccorso, dove ha trovato un uomo che aveva appena ferito una donna con un coltello a scatto. La lite, secondo quanto riportato, è scaturita da futili motivi, degenerando rapidamente in violenza.

Fermare l’Aggressore

L’intervento del poliziotto non è stato semplice. L’aggressore ha opposto resistenza, rendendo necessarie diverse manovre per essere immobilizzato. Alla fine, l’agente è riuscito a bloccare l’uomo, trovandolo in possesso di un coltellino a scatto con una lama di 5 cm.

Conseguenze Legali

Il 57enne è stato immediatamente arrestato e dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. La donna ferita è stata prontamente assistita dal personale medico del pronto soccorso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma l’intervento tempestivo dell’agente ha evitato che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Impegno delle Forze dell’Ordine

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine all’interno delle strutture sanitarie, luoghi dove la tensione può facilmente degenerare in violenza. L’agente coinvolto ha mostrato grande prontezza e coraggio nel gestire una situazione potenzialmente letale, proteggendo la vita di una persona e ristabilendo l’ordine.