Ieri mattina, a Napoli, è stato firmato un importante “Protocollo per la Legalità e la Sicurezza delle Imprese”, segnando un significativo passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Napoli, ha visto la partecipazione di figure di spicco come Enrico Inferrera, presidente di Confartigianato Imprese Napoli, il Prefetto di Napoli Michele di Bari, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, e il Presidente Nazionale di Confartigianato Marco Granelli.

La Firma del Protocollo

La firma del protocollo rappresenta il culmine di mesi di lavoro e discussioni. Inferrera ha sottolineato come Confartigianato, la maggiore organizzazione della piccola impresa in Italia, sia impegnata non solo nella rappresentanza di interessi economici ma anche di valori sociali fondamentali. “Il punto di partenza di una collaborazione assidua e sistematica per noi che non rappresentiamo capitali ma valori,” ha dichiarato Inferrera.

Gli Obiettivi del Protocollo

Il protocollo si propone di intensificare la collaborazione tra le istituzioni e gli imprenditori per contrastare efficacemente la criminalità organizzata, in particolare fenomeni come estorsioni, usura e altre forme di pressione indebita. “Questo protocollo indica una direzione ben precisa rispetto a determinate problematiche, un atto importante che una volta applicato darà la possibilità alla comunità di respirare,” ha affermato il Prefetto di Napoli Michele di Bari, evidenziando l’importanza di alzare l’asticella della legalità.

L’Impegno della Procura

La Procura della Repubblica di Napoli, rappresentata dal Procuratore Nicola Gratteri, ha riaffermato il suo impegno a proteggere gli imprenditori che scelgono di denunciare le attività criminali. “Non ci sono alibi, se volete denunciare siamo pronti ad ascoltarvi. Fidatevi di noi,” ha dichiarato Gratteri, sottolineando la disponibilità delle istituzioni a supportare attivamente i cittadini e gli imprenditori nella loro lotta quotidiana contro la criminalità organizzata.

Il Valore dell’Artigianato

Inferrera ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale dell’artigianato nel tessuto socio-economico italiano, descrivendolo come la spina dorsale del Paese. “Abbiamo fortemente voluto questo protocollo d’intesa perché le nostre imprese hanno bisogno di legalità,” ha detto Inferrera, esprimendo la speranza che questa iniziativa possa far sentire i piccoli imprenditori meno soli e più supportati in un sistema in cui possono denunciare e ricevere protezione.