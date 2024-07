Il decreto Salva Casa, una delle misure chiave del governo in tema di edilizia e urbanistica, è ufficialmente convertito in legge dopo aver ottenuto la fiducia anche al Senato. Con 106 voti a favore, 68 contrari e un astenuto, il governo ha superato l’ultimo ostacolo legislativo, assicurando così l’approvazione definitiva del provvedimento.

Le Novità del Decreto

Promosso dal vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il decreto introduce una serie di misure destinate a semplificare e snellire le procedure edilizie. Tra le principali novità spiccano:

Micro-appartamenti: con la Legge Salva Casa sarà possibile costruire unità abitative di soli 20 metri quadrati per una persona, e di 28 metri quadrati per due persone. Questo rappresenta una riduzione significativa rispetto ai precedenti standard minimi di 28 e 38 metri quadrati rispettivamente.

Abitabilità per i sottotetti: è facilitata l’abitabilità dei sottotetti, permettendo una migliore valorizzazione degli spazi esistenti.

Cambi di destinazione d’uso: Sarà più semplice ottenere il cambio di destinazione d’uso degli immobili, agevolando così il riutilizzo e la riqualificazione di strutture esistenti.

Tolleranze costruttive: Le differenze tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato con la Legge Salva Casa potranno arrivare fino al 6%, un margine che consente una maggiore flessibilità durante i lavori di costruzione.

Edilizia libera per protezioni dal sole e vetrate: Sarà possibile installare vetrate panoramiche amovibili, tende e altre opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici senza necessità di permessi specifici.

Il Contesto e le Critiche

Al centro delle discussioni ci sono stati i numerosi cantieri che, pur essendo stati approvati come semplici ristrutturazioni, rappresentano in realtà interventi più radicali. Secondo la procura, tali interventi avrebbero necessitato di un titolo edilizio piuttosto che di una semplice Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Nonostante le critiche e i dubbi sollevati, l’approvazione definitiva del decreto Salva Casa in legge è celebrata con entusiasmo dalla Lega. I senatori del partito, insieme al leader Matteo Salvini, hanno posato per una foto di gruppo per commemorare il successo ottenuto.

Implicazioni e Futuro

Le misure introdotte dal decreto sono accolte con favore da molte imprese edili e professionisti del settore, che vedono in queste semplificazioni un’opportunità per accelerare i lavori e ridurre la burocrazia. Tuttavia, rimane da vedere come saanno applicate queste nuove norme e se riusciranno effettivamente a bilanciare l’esigenza di semplificazione con quella di mantenere standard di sicurezza e qualità edilizia.

L’approvazione del decreto Salva Casa in legge rappresenta un passo importante verso una maggiore flessibilità e modernizzazione del settore edilizio italiano. Con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa e promuovere il riutilizzo degli spazi esistenti, il governo spera di rispondere alle esigenze abitative della popolazione, in particolare in un periodo di crescente difficoltà economica.