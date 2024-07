Un 25enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver palpeggiato una turista italiana e aggredito alcuni passanti. L’episodio si è verificato sabato sera nella zona di piazza Dante.

La Dinamica dell’Incidente

Il 25enne avrebbe palpeggiato il sedere di una turista 30enne di Bologna, che si trovava in vacanza a Napoli con la famiglia. L’incidente è avvenuto mentre la vittima stava utilizzando la scala mobile della metropolitana di piazza Dante, accompagnata dalla figlia piccola e dal compagno. Dopo l’aggressione, il giovane è fuggito in direzione di piazza Salvo D’Acquisto.

L’Inseguimento e la Fuga

La donna, insieme ai suoi familiari, ha deciso di seguire il 25enne, segnalando la sua posizione ai Carabinieri. Durante la fuga lungo via Toledo, il giovane ha aggredito alcuni passanti, colpendoli senza motivo apparente.

L’Arresto

I militari della Pmz Centro sono riusciti a bloccare il 25enne grazie alle testimonianze dei presenti e alle segnalazioni della vittima. Il giovane è stato sottoposto a fermo e sarà portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Presunzione di Innocenza

È importante ricordare che, come per tutti gli indagati, anche il 25enne deve essere considerato innocente fino a prova contraria, in attesa di un’eventuale condanna definitiva.