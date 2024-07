A giugno, un bar nei pressi di Via Ponte di Napoli a Palma Campania, a circa un anno dall’apertura si vede revocata la licenza con conseguente chiusura dell’attività. Il provvedimento scatta a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri in un’operazione rientrante in una serie di controlli da parte della Procura di Nola. La ratio del provvedimento, a seguito delle suddette indagini, avrebbe trovato collocazione in un presunto cambio di destinazione d’uso, non autorizzata, del suolo da agricolo a commerciale.

Il titolare dell’ attività, che improvvisamente si è trovato a dover abbassare la saracinesca, ha immediatamente intentato ricorso a cui è seguita sospensiva del provvedimento da parte del Tar consentendo così la riapertura dell’attività e la riconsegna della licenza da parte dell’ ufficio tecnico comunale che aveva precedentemente disposto la revoca.