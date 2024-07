Continuano gli eventi estivi a Palma Campania. Questa volta a proporre l’idea i commercianti di una delle strade dello shopping in città: giovedì 11 luglio dalle ore 21:00 alle 00:00 via Roma è la Notte Bianca tra saldi, shopping e immancabile divertimento. L’ idea nasce principalmente dalla voglia di stare insieme, la voglia di vivere la città, nello specifico Via Roma, che per una sera diventa la strada del passeggio, dello shopping e dell’intrattenimento. Vivere l’esperienza di soffermarsi a fare compere con la famiglia e in tranquillità: in effetti mentre mamma fa shopping papà mangia un panino, una qualche specialità all’ area aperta, mentre i bimbi altro che annoiati, felici e spensierati coinvolti in attrazioni, attività, spettacoli di magia e tanto altro.

Tranquilli, niente paura per il conto in banca e qualche strisciata di carta in più: saldi, gadget e promozioni speciali per l’occasione, contribuiranno a tirare un sospiro di sollievo. Un evento proiettato in quella visione che da una parte vede una Palma Campania viva, che invoglia i cittadini a frequentarla, a viverla sempre di più e dall’altra dove protagonista è il commercio della città da incentivare, promuovere e sostenuto sempre. Lo sa bene il Consigliere incaricato Pasquale Carbone, che sin da subito si è attivato per affiancare le attività nella realizzazione dell’evento proposto facendo si che l’ evento venisse patrocinato dal Comune di Palma Campania.

Emblematica la frase che lo stesso ha postato sui canali social per invitare la cittadinanza all’evento: “Per i Commercianti , Sempre!”.

Poche parole che denotano un impegno costante per il bene della città e del suo commercio. Non resta che rinnovare l’appuntamento a questo giovedì 11 luglio dalle ore 21 a via Roma Palma Campania.