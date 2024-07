Gli accrediti ed i pagamenti INPS post Ferragosto 2024 saranno fondamentali per molte famiglie italiane che attendono i vari benefici economici, inclusi pensioni, Assegno di Inclusione, NASpI, DIS-COLL, Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), Carta Acquisti e Assegno Unico Universale. Vediamo nel dettaglio le date e le informazioni cruciali per i destinatari di questi pagamenti.

Pensioni: I pagamenti Inps iniziano nei primi giorni del mese di agosto, con le pensioni erogate in base all’ordine alfabetico dei cognomi, dunque in questo caso non cominciano a Ferragosto. I pensionati con cognome dalla A alla C possono ritirare la pensione il 1° agosto, quelli dalla D alla K il 2 agosto, dalla L alla P il 3 agosto (solo mattina), e dalla Q alla Z il 5 agosto. Alcuni pensionati potrebbero anche ricevere accrediti relativi a rimborsi IRPEF insieme alla pensione.

Assegno di Inclusione (ADI): I nuovi beneficiari riceveranno i pagamenti il 16 agosto 2024, con la data posticipata di un giorno rispetto al 15 agosto a causa del Ferragosto. Per chi già percepisce l’assegno dal mese di aprile, l’accredito avverrà il 27 agosto. È importante sottolineare che per continuare a ricevere l’ADI, è necessario aver completato la procedura del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

NASpI e DIS-COLL: Le indennità di disoccupazione verranno accreditate intorno al 16 agosto 2024. Tuttavia, le date precise possono variare in base alla situazione personale dei beneficiari e alla data di presentazione della domanda. Per informazioni più dettagliate, è consigliabile consultare il proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul sito dell’INPS.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL): I nuovi beneficiari riceveranno il pagamento il 16 agosto 2024, con un posticipo rispetto alla data originariamente prevista a causa del Ferragosto, mentre coloro che già percepiscono il beneficio dal mese precedente riceveranno i pagamenti Inps il 27 agosto 2024.

Carta Acquisti: La ricarica per questo supporto, che offre un contributo di 80 euro per l’acquisto di beni di prima necessità, è prevista entro il 20 agosto 2024, con il periodo di ricarica che inizia il 10 agosto. Potrebbero esserci leggere variazioni nel calendario.

Assegno Unico Universale: Le famiglie con figli a carico possono aspettarsi i pagamenti ordinari dell’Assegno Unico nelle date del 16, 19 e 20 agosto 2024. Inoltre, chi ha aggiornato la propria situazione reddituale entro il 30 giugno 2024 potrebbe ricevere anche eventuali arretrati. È consigliabile controllare sul sito INPS per verificare i propri diritti agli arretrati e assicurarsi che tutti i dati siano aggiornati.

Questi accrediti rappresentano un supporto fondamentale per molte famiglie italiane in un periodo di sfide economiche. È importante essere informati e preparati per garantire la corretta ricezione di questi benefici.