I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto un 58enne e la figlia 25enne, entrambi residenti a Cervinara. L’arresto è eseguito in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata. I fatti, che risalgono al periodo tra il 2018 e il 2019, sono scoperti grazie a una dettagliata attività d’indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Avellino e coordinata dalla Procura della Repubblica irpina. Le indagini hanno rivelato che l’uomo, con la complicità della figlia, ha abusato sessualmente e in maniera ripetuta di due minori all’interno della propria abitazione.

Gli abusi, caratterizzati da una gravità estrema, hanno scosso profondamente la comunità locale. Le vittime, la cui identità è mantenuta riservata per proteggerne la privacy, sono sottoposte a un lungo percorso di violenze che si sono protratte per circa un anno. Le indagini, iniziate dopo le prime denunce, hanno permesso di raccogliere prove decisive che hanno portato all’emissione dell’ordine di carcerazione.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ha espresso soddisfazione per l’operato dei Carabinieri, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e le istituzioni giudiziarie per garantire giustizia alle vittime di reati così gravi. Anche la Procura della Repubblica di Avellino ha evidenziato il grande impegno profuso nel caso, ribadendo l’importanza di una risposta ferma e decisa contro ogni forma di violenza sessuale.