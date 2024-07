Un tentativo di contrabbando di sostanze stupefacenti nel carcere di Benevento è stato sventato grazie all’attenzione e alla professionalità degli agenti della polizia penitenziaria. Un 64enne sannita, già detenuto per altre vicende, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga dopo aver ricevuto un pacco contenente hashish e cocaina.

La Dinamica dei Fatti

Il pacco in questione, apparentemente contenente solo indumenti, asciugamani e stoviglie di plastica, celava in realtà una sorpresa ben più sinistra. Quando il detenuto si è presentato per ritirare il plico postale inviato da un familiare, gli agenti della polizia penitenziaria hanno notato un rigonfiamento sospetto nella parte inferiore di due borse. Insospettiti, hanno deciso di ispezionare più a fondo il pacco.

La Scoperta e il Sequestro

Durante l’ispezione, gli agenti hanno scoperto che le borse contenevano dei doppifondi ben nascosti, all’interno dei quali erano collocati oltre 50 involucri di cellophane contenenti meno di 100 grammi di hashish e cocaina. La droga è immediatamente sequestrata, e per il detenuto è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Le Indagini e le Conseguenze Legali

Il sequestro è convalidato dal pm Chiara Maria Marcaccio. L’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Russo, dovrà ora affrontare ulteriori conseguenze legali per il tentativo di introdurre droghe nel carcere. Questo episodio si aggiunge a una serie di sequestri simili avvenuti nel carcere di Benevento, dove gli agenti hanno più volte intercettato sostanze stupefacenti anche durante le visite dei parenti.

Un Problema Ricorrente

Il tentativo di introdurre droga nel carcere di Benevento non è un caso isolato. Le autorità carcerarie e la polizia penitenziaria si trovano spesso a dover fronteggiare strategie sempre più sofisticate per il contrabbando di sostanze illecite. La scoperta di oggi è solo l’ultima di una serie di operazioni che testimoniano l’impegno costante degli agenti per mantenere la sicurezza e l’ordine all’interno dell’istituto penitenziario.