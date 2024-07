Un grave episodio di violenza si è verificato la scorsa notte ad Ottaviano, in provincia di Napoli, quando un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine e con problemi psichici, ha scavalcato il muro di cinta della caserma dei carabinieri e ha aggredito un militare con un’arma da taglio.

Dinamica dell’Incidente

Poco prima della mezzanotte, il giovane ha scavalcato il muro di cinta della struttura militare, apparendo visibilmente agitato. Una volta all’interno, ha sradicato alcune piante nel giardino e ha danneggiato diversi oggetti. I movimenti del ragazzo sono stati notati dai militari presenti in caserma grazie alle telecamere di sorveglianza.

All’interno della caserma erano presenti il piantone, un appuntato scelto dei carabinieri, e un giovane carabiniere residente nella stazione. I militari, vedendo il comportamento esagitato del giovane, hanno allertato immediatamente la centrale operativa.

Aggressione e Arresto

In un momento di apparente calma, il ragazzo si è accasciato a terra simulando un malore. I carabinieri sono intervenuti per soccorrerlo, ma il giovane si è girato improvvisamente e ha colpito l’appuntato scelto al fianco destro con una lama. Fortunatamente, la ferita riportata dal carabiniere non è risultata grave.

Il giovane aggressore è stato immediatamente bloccato e arrestato. Attualmente, si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, come disposto dall’Autorità giudiziaria.