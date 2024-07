La comunità di San Giuseppe Vesuviano è in lutto per la tragica scomparsa di Orazio Oriundo, giovane di soli 19 anni. La sua morte ha suscitato profonda commozione e dolore tra i cittadini, che ricordano Orazio come una persona benvoluta e rispettata.

Il Cordoglio della Comunità

Orazio Oriundo era conosciuto per la sua gentilezza e il suo spirito gioviale. La notizia della sua prematura scomparsa è stata diffusa con grande tristezza dai suoi familiari, che hanno espresso il loro dolore attraverso un annuncio pubblico. Genitori, fratello, nonni, zii e cugini si sono uniti nel lutto, ricevendo il sostegno di amici e conoscenti.

Dettagli dei Funerali

Per onorare la memoria di Orazio, la camera ardente sarà allestita il 30 luglio presso la Casa Funeraria Aprile di Ottaviano, dalle 11:30. La cerimonia funebre avrà luogo lo stesso giorno, alle 16:30, nel Santuario di San Giuseppe Vesuviano. La comunità è invitata a partecipare per offrire un ultimo saluto e conforto alla famiglia.

Dopo il rito, la salma sarà accompagnata al cimitero di Ottaviano. Questo momento solenne rappresenterà un ultimo omaggio a un giovane la cui scomparsa lascia un vuoto profondo.

Un Addio Commovente

La perdita di Orazio Oriundo ha colpito duramente la comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo difficile momento. La sua memoria vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, lasciando un’eredità di affetto e ricordi preziosi.