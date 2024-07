Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha esteso l’avviso di “Ondata di calore” fino alle ore 12:00 di sabato 3 agosto 2024, a causa delle condizioni meteo attuali. Durante questo periodo, le temperature potrebbero superare i valori medi stagionali di 3-5°C, accompagnate da un tasso di umidità elevato, specialmente nelle ore serali e notturne lungo la costa, dove potrebbe oltrepassare l’80%. Inoltre, si prevedono condizioni di scarsa ventilazione, aggravando la percezione del caldo.

Raccomandazioni per la Popolazione

Le autorità locali sono invitate a implementare le misure necessarie per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, bambini, persone con patologie croniche, in particolare cardiopatici, e altri soggetti a rischio. La Protezione Civile raccomanda:

Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti in auto.

Mantenere gli ambienti correttamente ventilati.

Idratarsi regolarmente, bevendo abbondante acqua.

Prestare attenzione agli animali domestici, assicurandosi che abbiano accesso a acqua fresca e ombra.

Misure di Prevenzione e Sicurezza

È importante che la popolazione adotti comportamenti responsabili per prevenire problemi di salute legati al caldo estremo. Le persone che soffrono di patologie croniche devono seguire con attenzione le indicazioni mediche e tenere sotto controllo eventuali sintomi di malessere.

Le autorità invitano tutti a rimanere informati sugli aggiornamenti meteorologici e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per garantire la sicurezza propria e degli altri.