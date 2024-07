Dopo una breve tregua, l’Anticiclone africano è pronto a tornare con tutta la sua potenza, portando caldo torrido, afa e siccità su gran parte dell’Italia. Le previsioni meteorologiche delineano un quadro preoccupante per i prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno i 40°C e ondate di calore persistenti fino ad agosto.

Avviso di Criticità in Campania

Già ieri, in Campania è stato diramato un avviso di criticità per ondate di calore. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso valido dalle 12 di oggi fino alle 12 di mercoledì. Sono previste temperature massime superiori ai valori stagionali di 35°C oggi, e fino a 46°C nei giorni successivi, accompagnate da un tasso di umidità che potrà superare il 70-80% nelle ore serali e notturne, soprattutto nelle zone costiere. La Protezione Civile raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde, di non esporsi al sole e di limitare gli spostamenti in auto.

Il Ritorno dell’Anticiclone Africano

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, l’alta pressione persisterà sul nostro Paese almeno fino al 10 agosto, riportando il caldo africano con temperature che già all’inizio di questa settimana potrebbero superare i 40°C, soprattutto in Campania e a Napoli. La situazione si prevede particolarmente critica al Sud, dove la siccità estrema è peggiorata nell’ultimo mese. In Calabria e Sicilia, i bacini idrici sono quasi prosciugati a causa del caldo e della mancanza di piogge.

Un’Europa Divisa

L’Europa sarà divisa in due: mentre i cicloni atlantici porteranno piogge alle alte latitudini, il resto del continente avrà precipitazioni molto limitate. Fino al 7 agosto, i modelli meteorologici indicano che la Svezia riceverà fino a 200 mm di pioggia, mentre la Sicilia e il Sud Italia avranno solo 7 mm. Questa quantità esigua di pioggia evaporerà rapidamente o non toccherà nemmeno terra a causa del caldo estremo.

Temporali Isolati e Anticiclone in Rafforzamento

Nelle prossime ore, sono previsti alcuni temporali sugli Appennini, soprattutto tra Lazio e Basilicata. Tuttavia, a causa dell’intensità delle precipitazioni, l’acqua non si infiltrerà nel terreno, aumentando ulteriormente la siccità. L’anticiclone africano continuerà a rafforzarsi, portando temperature in aumento, specialmente nel weekend. Entro domenica, si prevedono temperature di 37-39°C al Centro-Sud e fino a 36-38°C al Nord, in particolare in Emilia Romagna.

Caldo Intenso fino ad Agosto

Entro la fine del mese, l’Italia sarà nuovamente infuocata. Domani sono previste temperature di 40°C a Roma, Firenze, Terni e Napoli, con il caldo che continuerà almeno fino al 10 agosto, la notte delle stelle. Il riscaldamento globale ha portato sul nostro Paese un aumento di 2-3°C, che durante l’estate diventano anche 4-5°C in più rispetto alla fine del secolo scorso. Con le stesse configurazioni meteo del 1990, quando avevamo 35°C, oggi ne abbiamo 40°C.

Raccomandazioni e Previsioni

Le autorità raccomandano di adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare le ondate di calore, limitando le attività all’aperto durante le ore più calde e garantendo una corretta idratazione. La situazione meteo richiede attenzione e preparazione, soprattutto per le categorie più vulnerabili come anziani e bambini.