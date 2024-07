In un contesto di crescente attenzione verso la mobilità sostenibile, Fiat rinnova il suo impegno a supportare la transizione verso veicoli elettrici con il lancio di una nuova promozione, il nuovo “Bonus Tricolore”. Questa iniziativa segue il successo ottenuto dal precedente bonus e mira a mantenere vivo l’interesse per i modelli 100% elettrici del marchio, anche dopo l’esaurimento degli incentivi statali.

Un Vantaggio Economico Notevole

Il nuovo Bonus Tricolore offre un risparmio superiore ai 6.000 euro, cifra che equivale all’importo degli incentivi statali, ma con un’importante differenza: è disponibile per tutti, senza la necessità di permuta o rottamazione di un veicolo usato. Questa promozione si rivolge a una vasta platea di potenziali acquirenti, offrendo una straordinaria opportunità di accesso ai modelli elettrici Fiat.

Condizioni Vantaggiose e Accessibilità

Fino al 31 agosto, il nuovo Bonus Tricolore consente di beneficiare di un finanziamento attraverso Stellantis Financial Services, con condizioni estremamente favorevoli. Gli acquirenti possono optare per una formula di pagamento con rate mensili accessibili e la possibilità di restituire l’auto dopo 36 mesi. Per esempio, la Fiat 500e, fiore all’occhiello della produzione italiana presso lo stabilimento di Mirafiori, può essere acquistata con una rata mensile a partire da 199 euro, con un anticipo di 5.000 euro e un tasso annuo nominale (Tan) del 3,99%. L’offerta include anche le varianti Abarth e la nuova 600e, garantendo così una scelta diversificata all’interno della gamma elettrica di Fiat.

Un Impegno Concreto per la Mobilità Sostenibile

Giuseppe Galassi, managing director di Fiat & Abarth in Italia, ha commentato con entusiasmo l’introduzione del Bonus Tricolore. “Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di rendere l’innovazione tecnologica e la mobilità sostenibile accessibili a tutti. Fiat continua a dimostrare la sua vicinanza agli italiani, offrendo soluzioni concrete e vantaggiose per promuovere una mobilità sempre più responsabile,” ha dichiarato Galassi. Le parole del direttore generale sottolineano l’attenzione del marchio non solo verso l’ambiente, ma anche verso le esigenze economiche dei consumatori, in un periodo in cui il passaggio all’elettrico rappresenta una scelta cruciale e non sempre semplice da affrontare.

Una Promozione che Guarda al Futuro

Il nuovo Bonus Tricolore non è solo un’offerta commerciale, ma un segnale chiaro dell’intenzione di Fiat di essere protagonista nella rivoluzione della mobilità elettrica. In un mercato in rapida evoluzione, questa iniziativa conferma l’impegno del marchio a guidare il cambiamento, rendendo le auto elettriche più accessibili e invitando un numero sempre maggiore di consumatori a partecipare a questa transizione ecologica.

Con questa promozione, Fiat riafferma la sua posizione di leadership nel settore e dimostra ancora una volta la sua capacità di anticipare e rispondere alle esigenze del mercato, offrendo soluzioni innovative e vantaggiose per i propri clienti.