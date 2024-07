Molti comuni italiani stanno attivando iniziative per sostenere le famiglie in difficoltà economica, specialmente in questo periodo di caro vita che obbliga molte persone a rinunciare a beni e servizi essenziali e spunta un nuovo Bonus figli ad agosto. Quando si tratta di rinunce che coinvolgono i figli, queste diventano particolarmente dolorose.

Un’importante iniziativa da agosto è il nuovo Bonus Figli, un contributo finanziario pensato per permettere ai minorenni di famiglie in difficoltà economica o numerose di praticare attività sportive. Questa misura è volta a garantire che i giovani abbiano l’opportunità di partecipare a sport, promuovendo così uno stile di vita sano e attivo.

Dettagli e Requisiti del Bonus figli di agosto

Il voucher sportivo è riservato ai figli minorenni, di età compresa tra 8 e 18 anni non compiuti. Le famiglie devono soddisfare specifici requisiti per accedere al bonus:

Età dei figli: Devono essere minorenni, con età tra 8 e 18 anni non compiuti.

Condizione economica: Le famiglie devono essere beneficiarie della quota A) dell’Assegno Unico Provinciale (AUP) o, nel caso delle famiglie numerose, della quota B1) dell’AUP.

Residenza: Devono risiedere in un comune all’interno della provincia autonoma di Trento che partecipa al progetto.

Procedura di Domanda

Le domande per il nuovo bonus figli possono essere presentate dal 19 agosto al 27 settembre 2024. Le famiglie interessate possono inviare il modulo di domanda all’indirizzo email servizio.welfare@pec.comune.trento.it, allegando un documento d’identità (fronte e retro). Alternativamente, la domanda può essere inviata per posta raccomandata all’indirizzo Servizio Welfare e Coesione Sociale, Via Bronzetti, 1, 38122 Trento, sempre allegando un documento d’identità. È possibile anche consegnare la domanda a mano presso la sede di Via Bronzetti, previa prenotazione telefonica al numero 0461 884031.

La presentazione della domanda richiede una marca da bollo del valore di 16,00 euro. Le domande saranno valutate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Obiettivi del Bonus

Il nuovo Bonus Figli non solo mira a promuovere la salute e il benessere dei giovani attraverso lo sport, ma anche a favorire l’inclusione sociale. Il supporto alle attività sportive è un modo efficace per coinvolgere i ragazzi in contesti sociali positivi, sviluppare competenze interpersonali e prevenire fenomeni di esclusione sociale.

L’elenco delle associazioni sportive aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito trentinofamiglia.it. Le famiglie sono incoraggiate a presentare le domande tempestivamente e a seguire tutte le indicazioni fornite per usufruire di questo prezioso contributo.

In un momento storico in cui il caro vita mette a dura prova le famiglie italiane, iniziative come nuovo il Bonus Figli di agosto rappresentano un importante sostegno per garantire ai giovani l’accesso a opportunità formative e ricreative. La pratica sportiva, oltre a promuovere la salute fisica, contribuisce allo sviluppo integrale della persona, rafforzando valori come la disciplina, la cooperazione e il rispetto delle regole.

Le famiglie sono invitate a informarsi e a presentare domanda per il Bonus Figli, assicurandosi di rispettare le scadenze e di seguire correttamente la procedura indicata. Questo contributo può fare la differenza nel garantire un futuro più sereno e ricco di opportunità ai nostri giovani.