Il 27 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto direttoriale della Dg Cinema e Audiovisivo che disciplina l’accesso al credito d’imposta per le imprese esterne al settore cinematografico, interessate a investire in opere cinematografiche italiane ed il via libera per il nuovo Bonus parte l’8 luglio con le domanda.

Requisiti e Scadenze

Le imprese esterne che desiderano richiedere il credito d’imposta devono presentare la domanda a partire dell’8 luglio per i contratti di associazione in partecipazione registrati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per ottenere il nuovo Bonus. È essenziale che il produttore di riferimento abbia quindi aggiornato l’anagrafica dell’opera cinematografica (Apc), includendo l’investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda “investitori esterni” con i dettagli pertinenti, inclusi gli importi investiti.

Le domande devono rispettare i requisiti delineati nell’art. 2 comma 1 del decreto del 27 giugno e quelli prescritti dal Decreto ministeriale “altri tax credit 2021” (articoli 24 e seguenti).

Periodo di Presentazione delle Domande

Il periodo per presentare la domanda di accesso al nuovo Bonus credito d’imposta è fissato dalle 10:00 dell’8 luglio 2024 alle 23:59 del 9 agosto 2024. Le domande devono inoltre essere presentate attraverso la piattaforma Dgcol.

Limiti e Disponibilità dei Fondi

La piattaforma accetterà le domande fino a quando l’ammontare complessivo delle richieste di credito d’imposta raggiungerà l’importo dello stanziamento previsto, pari a € 9.703.707,50. Una volta raggiunto questo limite, la piattaforma sarà disabilitata e la Dg Cinema e Audiovisivo pubblicherà un avviso ufficiale sul proprio sito istituzionale.

Assistenza e Informazioni Aggiuntive

Per qualsiasi assistenza riguardante problemi tecnici o domande sul processo di richiesta, è quindi possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sulla pagina dedicata Tax credit – Apertura sessione straordinaria investitori esterni (recupero contratti 2021 e 2022) sul sito della Dg Cinema e Audiovisivo.

Questo decreto rappresenta infatti un’opportunità significativa per gli investitori esterni di contribuire alla produzione cinematografica italiana, beneficiando di incentivi fiscali mirati. Gli interessati sono invitati a preparare le loro domande nel rispetto dei termini indicati per assicurarsi l’ammissione al credito d’imposta e partecipare attivamente alla rinascita del settore cinematografico nazionale.