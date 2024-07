Clickday a partire dalle ore 12 dell’8 luglio 2024, sarà possibile presentare domanda per ricevere contributi statali e Bonus per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici ad uso domestico. Questa iniziativa, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e gestita da Invitalia, rappresenta un passo importante verso la diffusione della mobilità sostenibile nel nostro Paese.

Cosa Sono le Wallbox?

Le wallbox sono dispositivi di ricarica per veicoli elettrici installati nei garage e nei giardini delle abitazioni o nei condomini. Consentono di rifornire di energia la propria auto in modo comodo e sicuro, sfruttando la rete elettrica domestica. Questi strumenti sono essenziali per chi possiede un’auto elettrica, poiché garantiscono una ricarica più rapida ed efficiente rispetto alle tradizionali prese di corrente.

I Fondi Disponibili

Per il 2024, il Governo italiano ha stanziato 20 milioni di Euro per il bonus destinato all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici da distribuire nel clickday di luglio. Questo fondo è mirato a sostenere economicamente le persone fisiche e i condomìni che intendono dotarsi di sistemi di ricarica privati.

Dettagli del Contributo

Il contributo copre quindi l’80% del prezzo di acquisto e di installazione delle colonnine e delle wallbox per la ricarica dei veicoli elettrici. I limiti massimi del contributo sono fissati a 1500 Euro per gli utenti privati e a 8000 Euro per le installazioni nelle parti comuni degli edifici condominiali.

Questi incentivi riguardano le spese sostenute a partire dal primo gennaio 2024, dando così la possibilità a chi ha già effettuato l’acquisto e l’installazione di beneficiare del contributo retroattivamente.

Come Presentare Domanda

Per presentare domanda, è necessario accedere alla piattaforma online predisposta da Invitalia a partire dalle ore 12:00 dell’8 luglio 2024. Sarà richiesto di fornire la documentazione relativa all’acquisto e all’installazione della colonnina o della wallbox, oltre ai dati personali e, in caso di condomìni, quelli relativi all’edificio.

Impatto e Obiettivi

Questo incentivo rientra nelle strategie del Mimit, guidato dal ministro Adolfo Urso, per promuovere la mobilità elettrica e ridurre le emissioni di CO2. Facilitando l’accesso a infrastrutture di ricarica private, il Governo mira a incentivare l’adozione di veicoli elettrici, contribuendo così alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale.

In conclusione, l’apertura delle domande per i contributi statali rappresenta un’opportunità importante per chi desidera investire nella mobilità elettrica. Grazie a questi incentivi, l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica diventano più accessibili, favorendo la diffusione dei veicoli elettrici e contribuendo a un futuro più sostenibile.