Negli ultimi anni la danza paralimpica ha vissuto una trasformazione straordinaria grazie all’innovativa metodologia ideata dal Maestro Gabriele Cretoso di Poggiomarino, tecnico federale della F.I.D.E.S.M. (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali). Questo approccio pionieristico ha infatti rivoluzionato il concetto di inclusione e aggregazione per bambini con disabilità, ottenendo risultati eccezionali e suscitando l’ammirazione di genitori ed esperti del settore.

Il progetto del Maestro Cretoso non solo ha messo in luce il potenziale unico della danza paralimpica, ma ha anche creato nuove opportunità di interazione e condivisione tra bambini con e senza disabilità. L’approccio innovativo del Maestro ha dimostrato che la disabilità offre opportunità e talenti spesso sottovalutati, aprendo la strada a una visione più ampia e inclusiva.

L’iniziativa, intitolata “Nella Disabilità C’è Molto di Più”, è aperta non solo ai ragazzi con disabilità, ma anche agli insegnanti di sostegno, agli educatori fisici, ai maestri di danza e a numerosi professionisti interessati a formarsi nel campo della danza paralimpica. Questo progetto si propone di inserire i ragazzi nel mondo della danza, offrendo loro un’opportunità di espressione artistica e crescita personale.

Il Maestro Gabriele Cretoso, che si distingue anche come formatore paralimpico MIDAS (Maestri Italiani di Danza Sportiva), unisce alla sua ventennale esperienza nel settore una forte dedizione alla formazione di professionisti. La sua missione è non solo guidare i giovani con disabilità nel loro percorso di danza, ma anche supportare e formare coloro che desiderano contribuire a questo importante settore.

Il progetto mira a essere un faro di speranza e opportunità per tutti, mettendo in risalto le capacità e il talento di ogni individuo, al di là delle sfide personali. Grazie all’impegno del Maestro Cretoso, la danza paralimpica sta aprendo nuove strade per i giovani e promuovendo una visione più inclusiva e valorizzante.

