Un tragico incidente ha scosso la comunità di San Salvatore Telesino, dove in un’area verde alle spalle di un centro riabilitativo è rinvenuto il corpo senza vita di un giovane, apparentemente un extracomunitario di cui non sono ancora note le generalità. La scoperta è fatta da una coppia che, durante una passeggiata nel parco, ha notato il corpo esanime del ragazzo, facendo immediatamente scattare l’allarme.

La Scena dell’Incidente

Il luogo del ritrovamento è un parco solitamente utilizzato dai podisti per fare trekking. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato su uno dei tralicci dell’alta tensione presenti nella zona e sarebbe rimasto folgorato, precipitando poi al suolo. Sul corpo della vittima sono state notate bruciature alle mani, probabilmente causate dalla scossa elettrica. Tuttavia, le circostanze esatte dell’incidente sono ancora tutte da chiarire.

Intervento delle Autorità

I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita sono immediatamente accorsi sul posto per avviare le indagini e cercare di identificare il ragazzo e ricostruire l’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il pm Chiara Maria Marcaccio e il medico legale Francesca Iannaccone, che hanno effettuato un sopralluogo preliminare.

Le Ipotesi degli Inquirenti

La salma del giovane è trasferita all’ospedale San Pio per l’autopsia, che dovrà stabilire con certezza se la morte sia avvenuta a causa della folgorazione o delle lesioni riportate nella caduta dal traliccio. Tra le ipotesi in circolazione, si specula che il giovane possa essersi arrampicato sul traliccio per issare una bandiera, ma al momento non ci sono conferme su questa teoria.

Reazioni della Comunità

La tragica morte del giovane ha suscitato profondo sconcerto e dolore nella comunità di San Salvatore Telesino. Il parco, solitamente un luogo di svago e attività fisica, è ora al centro di un’indagine che dovrà far luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.