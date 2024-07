Oltre al dolore incommensurabile di aver perso un figlio, due genitori si trovano ad affrontare anche il peso della giustizia. La giudice del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha emesso una sentenza di condanna per omicidio stradale a carico dei coniugi, in relazione alla tragica morte del loro bambino di due anni e quattro mesi, avvenuta nel marzo 2019.

I Dettagli del Caso

L’incidente fatale si è verificato il 19 marzo 2019, in via Coriano, quando l’auto della famiglia si è scontrata con quella di una giovane automobilista riminese. A seguito dello schianto, il piccolo, che non era stato correttamente assicurato al seggiolino, ha riportato ferite mortali. La mancata corretta allacciatura del seggiolino ha aggravato le conseguenze dell’incidente, portando alla tragica morte del bambino.

La Sentenza

Sulla base di sentenze precedenti della Cassazione, il tribunale ha ritenuto i genitori responsabili per omicidio colposo, condannandoli a 10 mesi e 20 giorni di reclusione. La giovane automobilista coinvolta nello scontro è stata condannata a un anno e quattro mesi. Entrambe le pene sono state sospese, ma la sentenza rimane un duro colpo per una famiglia già devastata dalla perdita.

Le Difese

Gli avvocati difensori dei genitori, Stefano Cecchetti e Maria Rivieccio, hanno argomentato che l’incidente è stato una tragica fatalità, ma la corte ha stabilito che la negligenza nel non aver correttamente assicurato il bambino ha contribuito in maniera significativa all’esito mortale dello schianto. L’avvocato Piergiorgio Tiraferri, che rappresentava la giovane automobilista, ha visto la sua cliente condannata a una pena maggiore, evidenziando la gravità delle responsabilità condivise nell’incidente.

Le Conseguenze

Questo caso mette in luce l’importanza cruciale delle misure di sicurezza per i bambini in auto. La corretta installazione e l’uso del seggiolino possono fare la differenza tra la vita e la morte in caso di incidente.