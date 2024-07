Ieri sera, una tragica notizia ha scosso la tranquillità lungo il fiume Calore. Un giovane di circa 30 anni ha perso la vita in un’area pic-nic situata tra Serre e Controne, nel territorio di Postiglione, durante una festa. L’evento si è trasformato in una tragedia quando il giovane è colto da un malore improvviso. Le cause esatte del decesso sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Eboli, che stanno conducendo le indagini per comprendere cosa possa aver provocato il malore fatale.

La festa, che si stava svolgendo in un’atmosfera di gioia e convivialità, è stata bruscamente interrotta dall’accaduto. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il tragico episodio ha gettato nello sconforto tutti i partecipanti alla festa e l’intera comunità locale, che ora attende con ansia ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per fare chiarezza sull’accaduto.

Le aree pic-nic lungo il fiume Calore sono note per essere luoghi di ritrovo frequentati da famiglie e gruppi di amici in cerca di relax e divertimento all’aria aperta. Questo tragico incidente, tuttavia, ricorda a tutti quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Mentre si attendono i risultati degli esami autoptici, la comunità di Postiglione e delle località limitrofe si stringe attorno alla famiglia del giovane, esprimendo il proprio cordoglio e solidarietà in questo momento di grande dolore.