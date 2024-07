Intorno alle 12 di oggi si è verificato un crollo parziale all’interno dell’ufficio postale di San Giuseppe Vesuviano, situato in Piazza Elena d’Aosta. Il cedimento ha coinvolto parte della controsoffittatura in alluminio e della muratura sottostante, ma fortunatamente non ha causato feriti tra i clienti e il personale presenti al momento dell’incidente. Le prime ipotesi sugli eventi suggeriscono che il crollo potrebbe essere causato da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto dell’edificio. Le forti piogge recenti avrebbero potuto comprometterne l’integrità strutturale, portando al crollo della controsoffittatura e di parte della muratura. L’ufficio postale era in funzione al momento del crollo e, sebbene l’evento abbia provocato panico tra i presenti, nessuno è rimasto ferito.

Intervento delle Autorità

Subito dopo il crollo, sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Angelo Cardone. I militari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere l’ufficio postale per garantire l’incolumità di tutti e prevenire ulteriori incidenti. Attualmente, sono in corso indagini per chiarire le cause esatte del cedimento e valutare eventuali responsabilità.

Misure e Prossimi Passi

L’ufficio postale resterà chiuso fino a nuove disposizioni, mentre le autorità competenti effettuano una valutazione approfondita della struttura per determinare l’entità dei danni e le necessarie riparazioni. È prevista una verifica del tetto e delle strutture adiacenti per evitare ulteriori rischi e garantire la sicurezza dei futuri utilizzatori dell’edificio.