A causa di un’avaria ad uno dei vecchi treni della linea 1 della Metropolitana di Napoli, i passeggeri sono costretti a scendere sui binari nel tratto che va dalla fermata 4 Giornate alla fermata Vanvitelli per risalire con grande difficoltà sulla banchina della stazione. Visibile la rabbia e il disappunto per la disavventura le cui immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Sono immagini vergognose quelle che arrivano dalla linea 1 della Metropolitana. Passeggeri costretti a percorrere a piedi, lungo i binari, un tratto di galleria per raggiungere la banchina a causa dell’ennesimo guasto ad un treno. Trovo inaccettabili incidenti del genere che mettono in serio pericolo l’incolumità dei viaggiatori. Ho chiesto all’Anm di verificare le cause dell’avaria e, trattandosi di uno dei vecchi treni in servizio, ancora per quanto tempo questi mezzi dovranno circolare fino a quando non saranno completamente sostituiti dai nuovi treni”. Questo il commento di Borrelli.