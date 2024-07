La Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale (Fimmg) della Campania ha espresso unanime condanna per l’aggressione subita dal dottor Antonino Belfiore all’interno del suo ambulatorio a Massa Lubrense. Il medico, rientrato in studio dopo una visita domiciliare, è rimasto colpito ripetutamente da un paziente, subendo gravi ferite che hanno richiesto l’intervento del pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento.

Dichiarazioni della Fimmg Campania

Luigi Sparano e Corrado Calamaro, rappresentanti della Fimmg Campania, hanno dichiarato: «Il collega è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, a testimonianza della violenza usata nei suoi confronti». La sezione campana della Fimmg ha condannato con fermezza ogni forma di violenza fisica e verbale perpetrata contro i medici e il personale sanitario.

L’Appello della Fimmg alle Istituzioni

In un comunicato, la Fimmg Campania ha sottolineato l’importanza del lavoro instancabile e della dedizione dei medici nel garantire il diritto alla salute dei cittadini. «È inaccettabile che coloro che dedicano la propria vita alla cura degli altri debbano affrontare minacce, aggressioni e atti di intimidazione. Ogni atto di violenza contro i medici non solo compromette la loro sicurezza personale, ma mina anche la qualità e l’efficienza delle cure fornite ai pazienti, con conseguenze gravi per l’intero sistema sanitario», hanno dichiarato Sparano e Calamaro.

La federazione quindi ha esortato le istituzioni competenti a implementare misure concrete per proteggere i medici e garantire che possano svolgere il proprio lavoro in un ambiente sicuro e sereno. «La violenza non trova mai giustificazione. Dobbiamo invece lavorare insieme per promuovere una cultura di rispetto e riconoscenza verso chi, ogni giorno, si impegna per salvare vite e alleviare sofferenze».

Un Appello alla Collaborazione e alla Cultura del Rispetto

La Fimmg ha inoltre ribadito la necessità di una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini per prevenire episodi di violenza contro il personale sanitario. Promuovere una cultura di rispetto e riconoscenza è fondamentale per garantire un sistema sanitario efficiente e sicuro. «Dobbiamo lavorare insieme per promuovere una cultura di rispetto e riconoscenza verso chi, ogni giorno, si impegna per salvare vite e alleviare sofferenze», hanno concluso i rappresentanti della Fimmg.