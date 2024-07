Un grave incidente sul lavoro è avvenuto in un’azienda di commercio all’ingrosso ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito dopo essere rimasto incastrato con la mano sinistra in un macchinario. L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha richiesto l’intervento immediato del personale del 118.

Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto per ragioni ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio stava lavorando a un macchinario quando, per cause sconosciute, la sua mano sinistra è rimasta intrappolata. La tempestività dei soccorsi è stata cruciale: il personale medico del 118 ha rapidamente stabilizzato l’uomo e lo ha trasportato all’ospedale Moscati di Avellino.

Condizioni dell’Operaio

Nonostante la gravità dell’incidente, l’operaio non è in pericolo di vita. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale Moscati, dove sta ricevendo le cure necessarie. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, che valuteranno eventuali interventi chirurgici per riparare i danni subiti alla mano.

Indagini in Corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando il macchinario coinvolto per determinare se vi siano stati malfunzionamenti o errori umani. Insieme ai Carabinieri, anche il personale specializzato dell’Asl è presente per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e valutare eventuali responsabilità.

La Sicurezza sul Lavoro

Questo incidente mette nuovamente in luce l’importanza della sicurezza sul lavoro, in particolare in ambienti dove si utilizzano macchinari pesanti e potenzialmente pericolosi. È fondamentale che le aziende adottino tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, attraverso l’uso di dispositivi di protezione individuale e una formazione adeguata.