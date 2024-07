La comunità di Sant’Agata Militello e quella di Alcara Li Fusi sono in lutto per la prematura scomparsa di Giuliana Faraci, una donna di 40 anni originaria di Alcara Li Fusi, deceduta a Sant’Agata Militello due giorni dopo aver accusato un malore a seguito di una cena in un ristorante.

La Dinamica dei Fatti

Venerdì sera, Giuliana Faraci ha cenato in un locale a Capo d’Orlando. Dopo il pasto, ha iniziato a sentirsi male e, una volta tornata a casa, ha sviluppato febbre e altri sintomi preoccupanti. Preoccupata per il suo stato di salute, ha contattato il 118. I medici, giunti presso il suo domicilio, hanno diagnosticato un’intossicazione alimentare e non hanno ritenuto necessario il ricovero ospedaliero.

Tuttavia, nella notte, la madre di Giuliana, che si era recata a trovarla per assisterla, ha trovato la figlia priva di vita all’alba di oggi.

Controversie e Indagini

L’avvocato della famiglia, Salvatore Mancuso, ha presentato un esposto alle autorità per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità. In particolare, l’avvocato ha smentito le notizie diffuse da alcune testate giornalistiche secondo cui Giuliana Faraci avrebbe consumato sushi o pesce crudo durante la cena, ipotesi che secondo lui non corrisponde alla realtà e che non sono state supportate da alcuna prova concreta. “I cibi ipotizzati come causa di intossicazione alimentare e del decesso della signora Faraci sono stati arbitrariamente suggeriti e non sono stati confermati,” ha dichiarato il legale.

La Procura di Patti ha avviato un’inchiesta sul caso e disposto un’autopsia per determinare con precisione le cause della morte. La salma è stata sequestrata e trasferita all’ospedale di Patti per le necessarie analisi.

Il Lutto della Comunità

Giuliana Faraci lavorava come segretaria del sindaco di Sant’Agata Militello, Bruno Mancuso. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, che la ricorda come una persona brillante e solare. “L’intera comunità è sotto shock per la tragica scomparsa di Giuliana,” hanno dichiarato i rappresentanti del Comune di Alcara Li Fusi. “L’Amministrazione Comunale e la Comunità alcarese tutta si unisce al profondo dolore della famiglia.”