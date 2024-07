Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in tragedia questa mattina a Bellizzi, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una madre e la sua bambina di 10 anni. L’auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata violentemente contro un muro per cause ancora in corso di accertamento.

I fatti

L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 in via Roma, una delle principali arterie della cittadina. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe perso il controllo in un tratto di strada rettilineo, finendo la sua corsa contro un muro di cemento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, allertati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Condizioni della bambina

Le condizioni della piccola sono apparse subito gravissime. I sanitari hanno proceduto a intubarla sul posto per stabilizzare le sue condizioni prima del trasporto in ospedale. La bambina è stata poi trasferita d’urgenza presso l’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverata in terapia intensiva. I medici mantengono riservata la prognosi, ma le sue condizioni restano critiche.

La madre

Anche la madre, che era alla guida dell’auto, ha riportato diverse ferite. È stata trasportata al vicino Ospedale di Battipaglia, dove è stata sottoposta a vari esami diagnostici. Le sue condizioni, sebbene serie, non sembrano al momento mettere in pericolo la sua vita.

Le indagini

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e sono in corso i rilievi tecnici sulla vettura coinvolta. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude un malore della conducente o un guasto meccanico improvviso.

La comunità in ansia

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità di Bellizzi. Numerosi cittadini si sono recati sul luogo dell’incidente e presso gli ospedali dove sono ricoverate le due vittime per offrire il loro sostegno. Messaggi di solidarietà e preghiere per la pronta guarigione della bambina e della madre stanno affollando i social network.