Sabato 27 luglio 2024, in tarda serata, gli agenti della Polizia Municipale di Afragola, sotto la direzione del Comandante Maggiore Antonio Amore, sono intervenuti tempestivamente in Via Cinquevie in risposta a un grave episodio di maltrattamenti in famiglia, configurato come un caso di Codice Rosso. L’intervento rapido e deciso delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’indagato, accompagnato presso gli uffici del Comando e posto in stato di fermo. Gli agenti, in collaborazione con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale di Napoli Nord, hanno avviato tutte le procedure necessarie per fare luce sui fatti.

A seguito dell’intervento, è disposta l’immediata misura di allontanamento d’urgenza dal nucleo familiare per l’accusato, con l’aggiunta del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Durante la perquisizione domiciliare, le autorità hanno rinvenuto e sequestrato un’arma detenuta illegalmente. Inoltre, sono attivati i Servizi Sociali per effettuare le necessarie valutazioni in merito alla situazione dei minori coinvolti e il centro di assistenza di Afragola mobilitato per garantire la tutela della vittima.

L’efficace coordinamento dell’intervento è lodato dal Pubblico Ministero di turno, che ha sottolineato la prontezza e la professionalità con cui il Comandante Amore e il suo team hanno gestito l’intera operazione. Tale elogio è ribadito anche dal Sindaco di Afragola, Antonio Pannone, e dall’assessore alla Polizia Municipale, l’avvocato Perla Fontanella. In una nota congiunta, i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno espresso il loro ringraziamento alle forze dell’ordine per l’eccellente lavoro svolto, che ha permesso una rapida risoluzione del caso e ha garantito la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte.