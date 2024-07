Un terribile incidente ha scosso la comunità di Camposano nella serata di ieri, quando una giovane mamma di 27 anni, Lucia Passariello, è stata investita e uccisa da un automobilista ubriaco. L’uomo alla guida, un vigile urbano in servizio presso il comando di polizia locale di Portici, è stato arrestato per omicidio stradale. L’incidente è avvenuto in via Croce San Nicola, vicino alla casa della vittima. Lucia Passariello, madre di una bambina di 7 anni, era in compagnia di due bambine al momento del tragico evento. Il giovane agente, alla guida di una Suzuki Splash, ha investito la 27enne, provocando il violento impatto che ha fatto sbalzare il corpo della donna oltre un muro.

Le Circostanze e l’Arresto

Il 26enne arrestato, un vigile urbano in servizio a Portici dall’inizio del 2024, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,7 g/l, ben al di sopra del limite legale. I carabinieri della compagnia di Nola, che stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento della Procura nolana, lo hanno posto agli arresti domiciliari.

Reazioni della Comunità

La comunità di Camposano è profondamente scossa dalla tragedia. Lucia Passariello, ricordata come una giovane mamma amorevole, lascia un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e dei suoi cari. La presenza delle bambine al momento dell’incidente aggiunge ulteriore dolore e sconcerto a una situazione già devastante.

La Sicurezza Stradale sotto i Riflettori

Questo tragico episodio riporta alla ribalta il problema della sicurezza stradale e del consumo di alcol alla guida. La morte di Lucia Passariello è un drammatico promemoria delle conseguenze devastanti che possono derivare dalla guida in stato di ebbrezza. Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno esortando la popolazione a prendere seriamente i pericoli associati al consumo di alcol prima di mettersi al volante.

Indagini in Corso

Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti dell’incidente e determinare le responsabilità precise. Intanto, la comunità di Camposano si stringe attorno alla famiglia di Lucia, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di immenso dolore.