La scorsa notte, all’ospedale “Moscati” di Avellino, è stata operata d’urgenza una bambina di 10 anni per una frattura esposta del femore. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto sabato sera sulla strada nazionale del comune di Contrada, in Irpinia. Nell’incidente ha perso la vita lo zio della bambina, un 62enne di Solofra, che era alla guida dello scooter su cui viaggiava la nipote.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, l’incidente è stato causato da una donna alla guida di una Fiat Punto. La donna avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di un malore, come lei stessa ha dichiarato ai militari. La Fiat Punto si è schiantata violentemente contro una cabina dell’Enel. Nell’impatto, una lamiera si è staccata e ha tranciato di netto una gamba al 62enne, che è deceduto pochi minuti dopo il ricovero in ospedale.

La Situazione della Bambina

La nipotina del 62enne, gravemente ferita nell’incidente, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la frattura esposta del femore. Le sue condizioni sono critiche e i medici la tengono in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Le Indagini

I carabinieri continuano a indagare per chiarire tutti i dettagli dell’incidente. La testimonianza della donna alla guida della Fiat Punto sarà fondamentale per capire le circostanze esatte che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Ulteriori accertamenti sono in corso per verificare le condizioni del veicolo e della cabina dell’Enel contro la quale si è schiantata la vettura.