La comunità di Castrignano dei Greci, nel Salento, è sconvolta dalla scoperta della morte di un anziano di 81 anni, avvenuta all’interno della sua abitazione. L’uomo è stato trovato senza vita dalla figlia e dal genero, tornati da una passeggiata domenicale al mare e preoccupati per l’assenza di risposta alla loro chiamata. Accanto all’anziano giaceva il suo badante, un uomo moldavo di 36 anni, trovato in stato di incoscienza. Il pronto intervento dei sanitari del 118 e l’intervento immediato dei carabinieri sono stati cruciali per il soccorso e l’avvio delle indagini.

Le circostanze del ritrovamento

Secondo le prime informazioni, il corpo dell’anziano presentava segni di lividi, in particolare una ferita lacero-contusa alla testa che sembrerebbe essere stata la causa di una significativa emorragia. Al momento non è chiaro se questa lesione sia provocata dalla caduta dalla carrozzina che l’anziano utilizzava abitualmente, oppure se sia finito inflitto da un oggetto contundente.

Svolgimento delle indagini

I carabinieri, sotto la guida del magistrato inquirente Luigi Mastroniani, hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le circostanze della morte. Parte integrante delle indagini sarà l’autopsia eseguita dal medico legale per determinare con precisione le cause del decesso.

La presenza del badante moldavo, che accompagnava regolarmente l’anziano nelle sue attività quotidiane come la passeggiata al club locale, ha suscitato interrogativi tra gli investigatori. Attualmente, il badante è sotto sorveglianza ospedaliera, e il suo stato di incoscienza potrebbe fornire elementi cruciali per la comprensione dei fatti.

Reazioni della comunità

La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro del paese, portando alla mobilitazione di vicini di casa e conoscenti che si sono radunati presso l’abitazione dell’anziano. L’intera comunità è in attesa di aggiornamenti sulle indagini mentre le autorità continuano a esplorare ogni pista per far luce su questa morte misteriosa.