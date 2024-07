La notte scorsa, Castello di Cisterna è stata teatro di un violento episodio che ha coinvolto due giovani. Un 24enne del luogo ha riportato una ferita da taglio alla gamba, mentre un 26enne di Pomigliano d’Arco è rimasto ferito alla testa e all’addome. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra per le cure del caso, dove sono poi intervenuti i carabinieri.

La Dinamica dell’Agressione

Secondo una prima ricostruzione sommaria, ancora da verificare, i due giovani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di almeno quattro-cinque persone mentre si trovavano all’interno delle palazzine popolari della 219 di Castello di Cisterna. I motivi dell’aggressione restano ancora oscuri e sono oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Intervento dei Carabinieri

All’arrivo all’ospedale, i due giovani sono stati subito medicati. Il 24enne ha ricevuto cure per una ferita da taglio alla gamba, mentre il 26enne è stato trattato per una ferita lacero-contusa alla testa e una ferita da taglio all’addome. I carabinieri, allertati dal personale sanitario, hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

Le Indagini in Corso

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell’aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona per ottenere maggiori dettagli sull’episodio violento.