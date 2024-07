L’INPS ha recentemente lanciato un programma innovativo in cui paga un Bonus volto a sostenere la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oncologiche e cardiovascolari attraverso l’offerta di contributi economici dedicati agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno concreto alle persone affette da gravi malattie, aiutandole ad accedere a cure specifiche e a superare difficoltà personali ed economiche.

Come Funziona il Bonus Patologie Oncologiche e Cardiovascolari

Il bonus che paga Inps consiste in un contributo economico utilizzabile per effettuare screening medici presso strutture convenzionate o centri di fiducia. Questo permette agli iscritti di sottoporsi a controlli preventivi e diagnosi tempestive, cruciali per la gestione efficace delle patologie oncologiche e cardiovascolari.

Tipologie di Screening Offerti

L’INPS copre una serie di protocolli specifici per diverse patologie:

Tumori della Pelle: Visita dermatologica e Dermatoscopia.

Tumori dell’Apparato Genitale Maschile: Visita urologica, Ecografia pelvica sovrapubica, PSA (Antigene Prostatico Specifico), PSA free.

E ancora tumori dell’Apparato Genitale Femminile: Visita ginecologica, Ecografia pelvica sovrapubica, Pap Test.

Cardiovasculopatie: Screening specifici (dettagli non specificati nel comunicato).

Come Richiedere il Bonus

Per beneficiare del bonus, è necessario seguire alcuni passaggi:

Accesso al Servizio Online: Collegarsi al sito ufficiale dell’INPS.

Compilazione del Modulo di Richiesta: Inserire i dati personali e le informazioni necessarie.

Scadenza: La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 30 maggio 2025.

Utilizzo del Voucher

Una volta approvata la richiesta, viene emesso un voucher dotato di QR Code, che può essere stampato o salvato su dispositivi elettronici. Questo voucher può essere utilizzato presso qualsiasi struttura convenzionata con l’INPS per effettuare gli screening gratuiti. Nel caso in cui non vi siano strutture convenzionate nel comune di residenza, è possibile utilizzarlo anche presso centri di fiducia idonei.

L’iniziativa del bonus patologie oncologiche e cardiovascolari dell’INPS rappresenta un passo significativo verso la promozione della salute pubblica, facilitando l’accesso a servizi cruciali per la prevenzione e la gestione delle malattie gravi. Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sono incoraggiati a cogliere questa opportunità per migliorare la propria salute e il proprio benessere. Presentare la domanda entro la scadenza è fondamentale per beneficiare di questo importante supporto.