L’Inps ha annunciato un nuovo bando di concorso che offre 477 borse di studio per l’anno accademico 2024-25. Queste borse sono destinate agli studenti universitari, figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, che verranno ammessi nei 57 Collegi Universitari di Merito italiani. Tali collegi sono riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (Ccum), presenti in 18 città.

Dettagli del Bando

Le borse di studio messe a disposizione da Inps variano tra i 9.500 e i 12.500 euro, in base al valore ISEE dei richiedenti. Le domande per partecipare al concorso possono essere presentate dalle ore 12:00 del 16 luglio fino alle ore 12:00 del 12 agosto 2024.

Collegi Universitari di Merito

I Collegi Universitari di Merito sono enti non profit che offrono agli studenti universitari non solo vitto e alloggio, ma anche un percorso formativo di eccellenza parallelo agli studi universitari. Questo percorso è orientato allo sviluppo di soft skills, alla preparazione per il mondo del lavoro e alla mobilità internazionale. Gli studenti sono ammessi nei Collegi tramite un concorso che valuta i loro meriti scolastici e accademici, nonché le loro motivazioni, indipendentemente dal reddito.

Opportunità di Studio

Per l’anno accademico prossimo, oltre alle borse di studio messe a disposizione dall’Inps, saranno disponibili più di 1.000 borse di studio complessive. Queste borse sono garantite non solo dagli enti gestori dei Collegi, ma anche da aziende, fondazioni e altri enti con cui la Ccum ha stretto accordi, come la Fondazione Enpam. A queste si aggiungono le oltre 3.000 borse di studio già erogate per gli studenti che sono entrati in Collegio negli anni precedenti.

Distribuzione dei Collegi

I 57 Collegi Universitari di Merito si trovano in 18 città italiane: Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Padova, Trieste, Genova, Pavia, Napoli, Palermo, Bari, Brescia, Catania, Modena, Verona, Perugia e Cagliari. Questi collegi offrono un ambiente stimolante e formativo, contribuendo in modo significativo alla crescita personale e professionale degli studenti.

Il bando di concorso per le borse di studio Inps rappresenta un’opportunità significativa per gli studenti universitari figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, offrendo loro supporto economico e formativo. Le borse di studio consentiranno a molti giovani di accedere a percorsi di eccellenza e di prepararsi al meglio per il futuro lavorativo.