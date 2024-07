Il mese di luglio 2024 porta con sé una buona notizia per gli operai agricoli che hanno beneficiato della disoccupazione agricola e presentato la dichiarazione dei redditi tramite il Modello 730, in questo mese infatti l’Inps paga il conguaglio relativo al trattamento integrativo riferito all’anno 2023. Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata di chi può beneficiarne e delle modalità di erogazione.

Chi Ne Ha Diritto

Il trattamento integrativo, spesso noto come Bonus Irpef, spetta ai lavoratori agricoli che soddisfano i seguenti requisiti:

Reddito Annui: Il reddito annuale ai fini IRPEF deve essere compreso tra 8.500 e 15.000 euro.

Dichiarazione dei Redditi: Devono aver presentato la dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730.

Rapporto di Lavoro in Corso: Devono avere un rapporto di lavoro attivo nel mese di luglio 2024.

Modalità di Erogazione

Per coloro che soddisfano i requisiti e hanno indicato il nominativo del datore di lavoro come sostituto d’imposta nel Modello 730, il conguaglio verrà erogato in un’unica soluzione nel mese di luglio. L’importo del trattamento integrativo può arrivare fino a 1.200 euro.

Ruolo del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro svolge un ruolo cruciale in questo processo, essendo responsabile dell’erogazione del conguaglio che poi paga Inps. È quindi fondamentale che i lavoratori abbiano correttamente indicato il datore di lavoro come sostituto d’imposta nella loro dichiarazione dei redditi.

Percezione del Conguaglio per i Percettori di Indennità di Disoccupazione

Diversa è la situazione per gli operai agricoli che percepiscono l’indennità di disoccupazione direttamente dall’INPS. Per questi lavoratori, il conguaglio del trattamento integrativo viene percepito nel mese di dicembre di ogni anno.

Frequenza del Bonus

Il trattamento integrativo è previsto mensilmente per i lavoratori agricoli con un rapporto di lavoro continuativo, sebbene gli importi possano variare a seconda del numero dei giorni lavorativi del mese.

Il conguaglio del trattamento integrativo che paga Inps rappresenta un importante sostegno economico per molti operai agricoli. È essenziale che i beneficiari si assicurino di aver completato correttamente tutti i passaggi richiesti nella dichiarazione dei redditi e che mantengano un rapporto di lavoro attivo per poter ricevere l’importo spettante nel mese di luglio. Questo contributo, fino a 1.200 euro, può fare una significativa differenza nel bilancio familiare di molti lavoratori, migliorando la loro situazione economica e fornendo un sostegno indispensabile.