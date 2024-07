Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato una serie di interventi infrastrutturali e di aggiornamento tecnologico sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia, che si svolgeranno dal 3 al 23 agosto 2024. Questi lavori comporteranno una sospensione temporanea della circolazione ferroviaria su specifiche tratte, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Dettagli dei Lavori e Impatto sulla Circolazione

Date e Tratte Coinvolte:

Dal 3 al 23 agosto, la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Minturno e Villa Literno.

Dal 19 al 20 agosto, l’interruzione si estenderà anche tra le stazioni di Formia e Villa Literno.

Obiettivi degli Interventi

Gli interventi previsti includono:

Consolidamento e Impermeabilizzazione della Galleria del Massico: Questo lavoro è essenziale per migliorare la sicurezza della galleria, prevenendo infiltrazioni d’acqua e rafforzando la struttura.

Installazione dell’ACC-M (Apparato Centrale a Computerizzato Multistazione): Questo sistema avanzato, che verrà implementato sulla tratta Villa Literno – Formia, permetterà una gestione più efficiente e regolare del traffico ferroviario, migliorando la puntualità dei treni.

I cantieri richiederanno un investimento di circa 60 milioni di euro e vedranno coinvolte oltre 30 persone, tra tecnici di RFI e personale di ditte appaltatrici.

Modifiche alla Circolazione e Servizi Sostitutivi

Treni Intercity e Intercity Notte:

Questi treni saranno deviati sulla linea via Cassino, con conseguenti modifiche agli orari e perdita delle fermate a Latina, Monte San Biagio/Terracina, Formia-Gaeta e Aversa.

Alcuni treni effettueranno fermate aggiuntive a Frosinone e Cassino.

Treni Regionali:

I servizi regionali saranno deviati su percorsi alternativi o limitati alle stazioni di Villa Literno, Minturno, e Formia.

Servizi Sostitutivi:

Saranno predisposti autobus sostitutivi per le tratte interrotte, in particolare tra Cassino-Formia e Frosinone-Latina e viceversa, per garantire la mobilità dei passeggeri durante il periodo dei lavori.