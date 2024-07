Non siamo nella tipica disputa tra don Camillo e Peppone. Qui non si tratta di fede contro libertà, ma di una pura e semplice lotta per il potere nella casa comunale di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino.

La Caduta e la Rivincita di Don Antonio Romano

Protagonista della vicenda è l’ex parroco don Antonio Romano, ormai noto per aver lasciato il sacerdozio dopo essersi innamorato di una donna del posto, con cui presto convolerà a nozze. Il suo rivale politico è Carmine De Angelis, vice coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco rieletto appena quaranta giorni fa con 1.300 voti. De Angelis, considerato un peso massimo della politica campana da Fulvio Martusciello, ha dovuto fare i conti con un imprevisto sconvolgimento politico.

Il Colpo di Scena: Scioglimento del Consiglio Comunale

La situazione ha preso una piega drammatica con lo scioglimento del consiglio comunale. Sei consiglieri comunali eletti con la lista “Chiusano Bene Comune” hanno protocollato le loro dimissioni, insieme ai tre consiglieri della lista “Liberazione per Chiusano”, guidata proprio dall’ex parroco don Antonio Romano. Questa mossa strategica ha rovesciato l’amministrazione in carica.

Don Antonio Romano, che aveva già annunciato l’addio alla vita sacerdotale per amore, ha dichiarato: «Abbiamo unito le forze per rovesciare il primo cittadino e l’attuale amministrazione: chi semina vento raccoglie tempesta». Romano ha anche comunicato che non si ricandiderà alle prossime elezioni, sottolineando che ha già ottenuto ciò che desiderava, e che ha aderito al partito Democrazia Sovrana e Popolare.

La Reazione di Carmine De Angelis

Di fronte alle dimissioni, Carmine De Angelis, che stava per presentare le sue dichiarazioni programmatiche al consiglio comunale, ha allargato le braccia in segno di sconforto. Tuttavia, c’è ancora una finestra di opportunità: i consiglieri dimissionari hanno trenta giorni per confermare le loro dimissioni. Se non lo faranno, il consiglio comunale potrebbe proseguire la sua attività, evitando l’intervento del commissario prefettizio e la necessità di nuove elezioni comunali.

Possibili Scenari Futuri

De Angelis potrebbe cercare di riconquistare i consiglieri dissidenti, magari offrendo alcune deleghe in cambio della continuità amministrativa. Questa strategia potrebbe permettergli di mantenere il controllo e di superare la crisi attuale, lasciando don Antonio Romano con il suo recente passato di sacerdote, la sua nuova vita amorosa e le sue ambizioni politiche.