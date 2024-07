Antonella Marrella, 49 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dopo aver lasciato sola la madre anziana e invalida, Margherita Battazza, durante una vacanza in Abruzzo. I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti.

I Fatti

Nel mese di giugno, il corpo senza vita di Margherita Battazza è stato trovato a Montelibretti. Le indagini hanno rivelato che Marrella, invece di prendersi cura della madre non autosufficiente, l’aveva abbandonata senza le necessarie cure. La procura di Tivoli ha emesso un fermo di indiziato di delitto contro Marrella, inizialmente accusandola di abbandono di persona incapace.

Sviluppi delle Indagini

Dopo la scoperta del corpo dell’anziana, le indagini si sono subito concentrate sulla figlia. Antonella Marrella era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in attesa di ulteriori accertamenti. Con il proseguire delle indagini, le prove raccolte hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato.

Le Accuse

Le accuse contro Marrella sono gravi: l’omicidio volontario aggravato implica che l’atto di abbandonare la madre invalida è stato considerato intenzionale e deliberato, con la consapevolezza delle gravi conseguenze che ne sarebbero derivate.