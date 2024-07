La Regione Campania, in qualità di socio unico, ha approvato il bilancio 2023 dell’Ente Autonomo Volturno (EAV), che presenta un utile di circa 2,5 milioni di euro. Questo risultato positivo rafforza ulteriormente il patrimonio netto contabile della società, passato da 10 milioni di euro nel 2015 a 161 milioni di euro nel 2023.

Crescita e Stabilità

Il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, ha espresso gratitudine al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la fiducia dimostrata. De Gregorio ha sottolineato che, durante la sua gestione, la società è riuscita a mantenere un equilibrio economico e finanziario, essenziale dopo il salvataggio avvenuto alla fine del 2016.

Recupero e Investimenti

Durante il periodo 2011-2016, l’EAV ha registrato perdite complessive di bilancio per 315 milioni di euro. Tuttavia, dal 2016 al 2023, la società ha ottenuto utili per circa 100 milioni di euro. Questo rafforzamento patrimoniale ha permesso di portare avanti un piano di investimenti significativo, del valore di circa 5 miliardi di euro. Attualmente, ci sono 81 cantieri aperti per il rinnovamento totale delle infrastrutture ferroviarie e del parco treni.

Collaborazione e Futuro

De Gregorio ha riconosciuto il contributo strategico del socio, dei lavoratori, dei sindacati e di tutti gli attori coinvolti nel processo di trasformazione dell’EAV. Nonostante le sfide, la società continuerà a lavorare per migliorare e innovare le infrastrutture e i servizi ferroviari.

Possibili Disagi

È previsto che domenica possano verificarsi disagi per i viaggiatori a causa di un’agitazione indetta dall’ORSA (Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base). Gli utenti sono invitati a verificare lo stato dei servizi e a pianificare di conseguenza.