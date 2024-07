A Napoli, nel quartiere Ponticelli, i carabinieri del comando provinciale hanno condotto un’operazione interforze straordinaria, setacciando strade e aree comuni delle palazzine popolari. L’attenzione dei militari si è concentrata principalmente sul rione De Gasperi, un’area spesso al centro di problematiche legate alla criminalità.

L’operazione, realizzata in stretta collaborazione con la procura di Napoli, ha visto impegnati i carabinieri della compagnia di Poggioreale, supportati dai militari del nucleo investigativo partenopeo, dai motociclisti, dalle Aliquote di Pronto Impiego e dai carabinieri del reggimento Campania. Questi hanno passato al setaccio numerosi edifici del rione, concentrandosi su ogni angolo e spazio comune.

Ritrovamenti Significativi

Durante i controlli, nel solaio del Lotto 2, i carabinieri hanno rinvenuto due pistole con matricola abrasa, entrambe perfettamente funzionanti. Una pistola era di calibro 9×21 e l’altra 7×75. Insieme alle armi, sono stati trovati 9 proiettili e 85 grammi di marijuana. Droga e armi erano state occultate nel muro, ma il cemento, ancora fresco, ha tradito il nascondiglio.

Identificazioni e Perquisizioni

Nell’ambito dell’operazione, i militari hanno identificato 24 persone già note alle forze dell’ordine e controllato 16 veicoli tra auto e scooter, effettuando 18 perquisizioni domiciliari, personali e veicolari. Un uomo di 56 anni del posto è stato denunciato per evasione.

Indagini in Corso

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per determinare se siano state utilizzate in episodi di sangue o altri crimini. Le indagini proseguiranno, con la procura di Napoli e i carabinieri che continueranno a monitorare attentamente movimenti, comportamenti ed eventi nel quartiere.