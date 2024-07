Un grave incendio ha colpito ieri pomeriggio un capannone della Gesia, un’azienda situata a Pastorano che si occupa di stoccaggio e recupero dei rifiuti. Le fiamme hanno coinvolto ecoballe e rifiuti misti, provocando una densa colonna di fumo nero che ha invaso le aree circostanti.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Due squadre dei pompieri, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Teano, hanno lavorato incessantemente per spegnere l’incendio. Con l’ausilio di due autobotti e un autoarticolato con una capacità di 28.000 litri d’acqua, le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore.

Conseguenze Ambientali e Monitoraggio

Data la gravità del rogo, l’Arpac è stata attivata dai Vigili del Fuoco per valutare le conseguenze ambientali. Al momento dell’intervento dei tecnici del Dipartimento provinciale di Caserta, l’incendio era ancora in corso e le fiamme stavano coinvolgendo rifiuti misti posti all’esterno dei capannoni. Per monitorare la qualità dell’aria, è stato installato un campionatore ad alto flusso di aria in un’azienda vicina, con l’obiettivo di rilevare la presenza di diossine e furani dispersi nell’atmosfera. I risultati delle analisi saranno resi noti non appena disponibili.

Precedenti Incendi

Non è la prima volta che il deposito della Gesia è colpito da un incendio. L’ultimo episodio risale a settembre scorso, quando le fiamme avevano coinvolto principalmente materiale plastico. Anche in quell’occasione, l’intervento dei Vigili del Fuoco era stato massiccio, con tre squadre provenienti dal Comando di Caserta e dai distaccamenti di Aversa e Mondragone, supportate da sei autobotti, due delle quali arrivate da Napoli e Salerno. In seguito all’incendio, i sindaci della zona avevano invitato i residenti a tenere le finestre chiuse e a evitare di uscire di casa.

Indagini in Corso

Attualmente sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio di ieri. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e prevenire futuri incidenti. La comunità locale resta in allerta, con la speranza che le misure preventive e di monitoraggio possano garantire una maggiore sicurezza ambientale e tutelare la salute pubblica.