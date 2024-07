Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera nelle strade di Sassano, un piccolo comune della provincia di Salerno. Un’auto guidata da un giovane di 20 anni è uscita fuori strada, spezzandosi in due e provocando un incendio nella parte posteriore del veicolo. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, il conducente non è in pericolo di vita.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, per ragioni ancora da accertare, ha sbandato e si è schiantata con tale forza da spezzarsi in due. La parte posteriore del veicolo, senza il conducente a bordo, ha preso fuoco immediatamente dopo l’impatto.

I Soccorsi

Il giovane alla guida ha riportato ferite importanti, ma le sue condizioni non sono critiche. Fondamentale è stato l’intervento tempestivo del personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasportato il ferito all’ospedale più vicino.

“I soccorritori sono arrivati in pochi minuti e hanno trovato il conducente cosciente ma in stato di shock,” ha dichiarato un testimone oculare. “Se non fossero arrivati così rapidamente, la situazione sarebbe potuta degenerare ulteriormente.”

Intervento delle Forze dell’Ordine

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono ora nelle mani dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Le indagini si concentrano su possibili cause come l’alta velocità, una distrazione al volante, o un guasto meccanico. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.

I Vigili del Fuoco in Azione

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, che hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. “L’intervento è stato complesso a causa delle fiamme e della condizione dell’auto spezzata,” ha spiegato il capo squadra dei vigili del fuoco.