Mauro Santopietro, noto volto della serie televisiva “Un Posto al Sole”, condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per omicidio stradale a seguito di un tragico incidente avvenuto il 28 settembre 2022 in via Aurelia Antica, nelle vicinanze di Villa Pamphilj. La vittima dell’incidente è Riccardo Fortuna, 58 anni, un imprenditore. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Santopietro aveva parcheggiato la sua auto in divieto di sosta mentre era al parco con il suo cane. Il motociclista, Riccardo Fortuna, si è scontrato violentemente con l’auto di Santopietro, causando lesioni fatali. L’attore si è reso conto della tragedia solo al suo ritorno dalla passeggiata.

La sentenza è emessa dal giudice per le udienze preliminari (GUP) che ha accolto il patteggiamento della pena, riconoscendo il nesso causale tra l’auto parcheggiata in divieto di sosta e la morte del motociclista. Oltre alla pena detentiva, è sospesa la patente di guida di Santopietro per un anno.

L’incidente ha evidenziato le conseguenze gravi e irreparabili che possono derivare dalla violazione delle norme stradali, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.